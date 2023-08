Lotta all’abbandono dei rifiuti: il Comune scende in campo con le fototrappole

Monte Argentario (Grosseto). Continua l’attività di controllo del territorio di Monte Argentario per contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare il servizio di raccolta attraverso un monitoraggio costante grazie all’utilizzo di strumentazioni di videocontrollo in quelle zone del Promontorio dove si è riscontrato un aumento considerevole di rifiuti abbandonati, soprattutto in questo periodo, dove l’afflusso ed il transito di persone è maggiore.

I controlli

Sei Toscana, gestore unico dei rifiuti, sta effettuando il servizio per conto del Comune avvalendosi di ispettori ambientali e con l’ausilio di fotocamere E-Killer, un particolare dispositivo con visuale a 360 gradi che permette di disporre di immagini e video utili al controllo anche nelle zone più periferiche e capace di rilevare i comportamenti scorretti nello smaltimento dei rifiuti. Tali rilevazioni consentiranno così di avviare un’attività sanzionatoria nei confronti di tutte le condotte perpetrate in violazione della normativa. Tutte queste attività verranno svolte nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Sul territorio di Monte Argentario le fototrappole sono segnalate e saranno collocate periodicamente nelle zone che richiedono maggiore attenzione e nei luoghi di maggior criticità soggetti ad abbandoni di rifiuti, attualmente le postazioni individuate dall’amministrazione comunale sono: a Porto Ercole in via S. Sebastiano, via della Spiga, via dei Molini, zona del campo sportivo, in località Spaccamontagna, a Cala Galera e a Terrarossa. Poi nella radura sopra il Mascherino (S.P. n. 77 del Monte Argentario) in località La Soda e via S.S. Trinità, nel quartiere Pozzarello. A Porto Santo Stefano in via del Sole, Discesa del Valle, piazzale Sant’Andrea (zona scuole elementari), zona intorno all’ex 64° deposito dell’Aeronautica, area di fronte alla piscina comunale in via del Campone, via degli Atleti, nell’area sterrata all’intersezione con la località Poggio Fornacelle, in località Maddalena sotto la falesia di Torre Capo d’Omo, lungo la Strada Panoramica in località Grottone, lungo la Strada Panoramica in località Cala Moresca.

Michele Vaiani, che affronta la problematica dei rifiuti, in qualità di assessore all’ambiente ha dichiarato: «Confidiamo molto nella funzione delle fototrappole a tutela dei tanti cittadini che in modo responsabile utilizzano i cassonetti e come deterrente a chi non dimostra rispetto per il prossimo e per l’ambiente; l’abbandono dei rifiuti sul territorio è un fenomeno purtroppo ancora diffuso e per questo inaccettabile e verso il quale adotteremo ogni forma sanzionatoria consentita. Eppure abbiamo a disposizione servizi efficienti che vengono incontro ad ogni esigenza di smaltimento, basti pensare al ritiro degli ingombranti a casa ed ai centri di raccolta operanti sul territorio comunale“ .

Il centro di raccolta

A questo proposito il Comune ricorda che è attivo il nuovo centro di raccolta di Terrarossa, che si affianca alla struttura già presente al Campone, dove è possibile conferire diverse tipologie di rifiuti: apparecchiature elettriche ed elettroniche (come televisori, frigoriferi, videoregistratori, pc, lampade esaurite, neon); rifiuti ingombranti (come poltrone, divani, materassi, mobilia); rifiuti metallici (come reti da letto, telai di bicicletta e scaffali); farmaci scaduti; pile e batterie; oli minerali e vegetali; vetro; legno; sfalci e potature; carta e cartone; rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione domestica; pneumatici fuori uso.

Questi gli orari di entrambi i centri: Terrarossa ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12; Campone ogni martedì, giovedì e sabato, sempre dalle 8 alle 12.