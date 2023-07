“Svea”: il J Class più grande del mondo sbarca a Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, alla storica banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano per qualche giorno è possibile ammirare la maestosità del J Class più grande del mondo, “Svea“, uno dei nove esemplari naviganti di questi giganti a vela del mare della Ccasse che ricorda le edizioni di Coppa America, subito salutato e documentato da Artemare Club per l’archivio storico dello Yachting all’Argentario, conservato nella sede dell’associazione nel corso della citata località di mare.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Svea è stato varato a fine gennaio del 2017 dal cantiere olandese Vitters, il progetto è stato curato da Hoek Design Naval Architect che,nei suoi 43,6 metri di lunghezza fuori tutto, lo rendono il più lungo della classe, ha integrato la chiglia originale progettata nel 1937 da Thore Holm, lo scafo è costruito in alluminio e i 53,75 metri di albero sono totalmente in fibra di carbonio; gli interni di Svea prevedono tre cabine per sei ospiti, una armatoriale e due a letti singoli, mentre i quartieri dell’equipaggio danno ospitalità a sette persone.

Artemare Club ha una collezione importante di dipinti, libri e documenti sui J Class, le più belle barche a vela mai realizzate: costruite negli anni Trenta per gareggiare nella Coppa America, incarnano alla perfezione il principio universale di Nathanael Herreshoff , secondo cui era possibile allungare le linee d’acqua di una barca senza ridurre la superficie velica, vera e propria rivoluzione ingegneristica che ha portato alla nascita di queste meravigliose imbarcazioni, super veloci e dalle forme sinuose e affilate, in poche parole bellissime.