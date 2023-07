New Secret e Framura: gli yacht fanno tappa in Maremma

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, turnover dei più grandi e moderni yacht che navigano nel Mediterraneo alla storica banchina della Pilarella a Porto Santo Stefano: infatti, da qualche giorno sono “atterrati” New Secret, di 74 metri, e Framura, di 55 metri, documentati da Artemare Club per l’archivio storico dello Yachting all’Argentario e ammirati da residenti e forestieri nel passeggio lungo la banchina.

Gli yacht

Racconta il comandante Daniele Busetto che New Secret, per il secondo anno all’Argentario, è stato costruito la scorse estate dagli olandesi di Amels Holland BV nel loro cantiere di Vlissingen, con scafo realizzato in acciaio, la sovrastruttura in alluminio con ponti in teak.

New Secret

Un duetto di designer di superyacht di fama mondiale ha lavorato allo styling di New Secret: Tim Heywood è stato responsabile dei sorprendenti look esterni che fanno girare la testa da quanto sono spaziosi e belli, con un enorme piscina, ampia, situata sul ponte principale, mentre un eliporto è a poppa sul ponte, mentre Winch Design ha sviluppato i sofisticati interni della nave, che è in grado di accogliere 12 ospiti in 6 cabine lussuose, tutte con bagno privato e 19 membri di equipaggio, la master suite del proprietario dispone di un’area-spa.

Framura

Framura è un superyacht dei cantieri Codecasa di Viareggio dislocante di 4 ponti, ha una lunghezza di 55 metri, è equipaggiato da 2 motori principali Caterpillar 3512C, può raggiunge una velocità di 17 nodi a dislocamento leggero ed ha un’autonomia di 5.000 miglia, il progetto tecnico è stato interamente realizzato dal team interno del cantiere, mentre gli interni sono stati progettati dall’architetto della società armatrice, in collaborazione con l’ufficio stile del cantiere. Il risultato è un design elegante, caratterizzato da alti standard tecnici e qualitativi e dalla massima tecnologia, la comodità a bordo è garantita dagli ampi spazi disponibili e dalla presenza di un ascensore che collega tutti i ponti della nave da diporto.