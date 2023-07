Danze argentine: coppia maremmana si laurea Campione d’Italia

Orbetello (Grosseto). Sono residenti in Maremma Tiziana Pagliuca e Sergio Santi, i maestri di ballo che il 9 luglio scorso, “Dia de la indipendencia Argentina”, negli importanti padiglioni di Rimini Fiera hanno vinto il Campionato italiano Fids di danze argentine, competendo con 140 coppie provenienti da ogni parte del nostro Paese, valutati da un Collegio arbitrale straordinario, composto da 15 giudici nazionali e integrato dalla stella mondiale Roberto Herrera.

La brava e bella coppia, che appartiene all’Aipta Toscana di Grosseto dei maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello, aveva precedentemente vinto anche diverse prove del Circuito Ranking della Coppa Cids danze argentine, l’ultima svolta alla Cittadella dello Sport di Leinì-Torino, in collaborazione con Tango Piemonte, e collocandosi tra le prime in Europa nella contemporanea manifestazione internazionale.

Tiziana e Sergio sono festeggiati da tutti, in particolare dai loro allievi di Orbetello della scuola di ballo Desigual; la maestra ha anche avuto di recente, in una magica serata a Porto Santo Stefano, il blazer di Artemare Club “No gender gap”, posseduto ormai da tante importanti donne titolate che danno prestigio alla Maremma e non solo.