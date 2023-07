Al via l’igienizzazione di strade e piazze: le zone interessate dalla pulizia

Monte Argentario (Grosseto). E’ iniziato oggi il primo ciclo di interventi che interesserà durante l’estate i due centri argentarini per migliorare l’igiene e la pulizia delle strade.

Un’operazione, quella avviata dal Comune di Monte Argentario in collaborazione con la ditta NikArt srl, azienda locale che si occupa di riqualificazione urbana e monumentale attraverso lavaggi idrodinamici a caldo/vapore, utile a mantenere il decoro nelle zone più esposte e vissute del Promontorio con un piano che prevede le pulizie sulle strade a cadenza settimanale, per ora organizzato fino alla fine di luglio, ma sono previsti a seguire altri interventi di mantenimento.

Ogni passaggio prevede la sanigienizzazione delle superfici con lavaggio idro-dinamico a caldo in profondità con addizione di prodotto neutralizzante per odori, per la rimozione di tutti i tipi di sporco ed eliminazione dei residui organici che causano cattivi odori. Questo tipo di lavaggio riporta le superfici allo stato originario. I prodotti usati sono ecosostenibili e non inquinanti.

Le zone

Le aree interessate dal servizio sono: Porto Ercole (lungomare A. Doria, piazza Strozzi, via della Marina, via Italia, via Principe Umberto, via San Sebastiano, piazza Indipendenza, piazza Roma, via Caravaggio, piazza Santa Barbara, via Principe Amedeo, parco giochi della chiesa, via Fosso dell’ Aiaccia) e Porto Santo Stefano (via Roma, via Marconi, via Baschieri, giardini pubblici, corso Umberto, lungomare lato mare e lato terra, via del Molo, piazza dei Rioni, via Barellai, piazza La Cava, Pozzarello centro commerciale e parco giochi).