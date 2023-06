5 per mille 2022: quasi 8.000 euro alla Misericordia

Porto Santo Stefano (Grosseto). Sono stati generosissimi i contribuenti nei confronti della Confraternita di Porto Stefano al momento di destinare il 5 per mille. Quasi 8.000 euro sono andati all’associazione che da decenni si occupa di aiutare i cittadini nei modi più svariati. Un attestato di stima e riconoscenza andato oltre ogni aspettativa. Ma entriamo nei dettagli.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’elenco dei beneficiari del 5 per mille 2022, con le preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi l’anno scorso.

Leggiamo che, in base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2022 distribuirà oltre 510 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo settore e Onlus andranno oltre 324 milioni di euro, alla ricerca sanitaria quasi 81 milioni di euro, mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso oltre 68 milioni di euro.

Tra gli Enti del Terzo settore troviamo la Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, che vanta 300 adesioni, per un importo paria a 7.793,59 euro.

“Il grazie a tutti coloro che hanno devoluto una piccola quota delle loro tasse, che comunque sarebbe andata allo Stato – si legge in una nota della Misericordia –, alla nostra associazione”.

Seguono i Comuni (16 milioni di euro), le Associazioni sportive dilettantistiche (17,4 milioni), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (2,3 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (814mila euro). Per il Comune di Monte Argentario troviamo 41 adesioni, per un importo pari a 1.717,16 euro.

“Per quanto riguarda la nostra associazione – commenta il Governatore Roberto Cerulli – riscontriamo un dato ormai consolidato da anni, ma che dovremmo tentare di accrescere perché sono risorse importanti per poter mandare avanti i servizi che l’associazione offre a tutta la comunità, in particolar modo il servizio di emergenza territoriale 118 per il Comune di Monte Argentario, i trasporti sanitari con ambulanze, mezzi attrezzati e autovetture. Così come l’aiuto alle famiglie indigenti e i servizi rivolti alla comunità, come le collaborazioni e assistenze alle manifestazioni sportive o culturali con le altre associazioni. Corre naturalmente l’obbligo di ringraziare tutti coloro che con la dichiarazioni dei redditi hanno contributo al raggiungimento di questo importante risultato”.

Per destinare il proprio 5 per mille è necessario apporre la propria firma nell’apposito riquadro e scrivendo il codice fiscale della Misericordia (00172390536). Questa operazione non costa nulla, ma da la possibilità al cittadino di decidere dove destinare una piccola quota delle proprie tasse che comunque andrebbero allo Stato