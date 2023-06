Club Med II: la leggendaria nave da crociera fa tappa all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ arrivata lunedì mattina a Porto Santo Stefano la leggendaria Club Med II con i suoi cinque alberi, i 2.700 metri quadrati di ponte in teak, le ringhiere in mogano e le 184 cabine arredate con raffinatezza e sobrietà: questo mega yacht a vela a grandezza d’uomo rievoca un’epoca in cui la crociera significava ancora lusso, calma e piacere. Il comandante Daniele Busetto l’ha subito documentata dalla sede di Artemare Club per l’archivio storico del Cruising all’Argentario.

La nave

Club Med II viene promossa con quattro punti cardinali di bordo, benessere, spirito di festa, comunione con l’oceano e piacere della scoperta, le sue dimensioni e il suo basso pescaggio le permettono di gettare l’ancora dove i giganti dei mari non possono nemmeno sognare di avventurarsi e pertanto i porti del Promontorio sono perfetti per questa nave da crociera, che così può far scoprire ai suoi passeggeri le tante bellezze storiche, enogastronomiche, naturali, nautiche e balneari dell’Argentario.

Artemare Club, per tutta la durata della sua sosta, espone nella propria sede nel corso antico di Porto Santo Stefano il quadro che ritrae la nave, di Renzo Pauletta, opera della nota collezione di dipinti di transatlantici del comandante Daniele Busetto.