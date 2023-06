Beyond Capricorn: il lussuoso yacht di 24 metri sbarca all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, è atterrato allo storico molo della Pilarella di Porto Santo Stefano il lussuoso yacht Beyond Capricorn, uno nave a motore di lusso di 24 metri costruita da Bering Yachts nel 2017, con una larghezza di 7,85 metri e un pescaggio di 2,45 metri, ha uno scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio per una stazza lorda di 259 tonnellate. È alimentata da motori Cummins da 350 hp ciascuno, che le danno una velocità massima di 11,5 nodi e una velocità di crociera di 8,8 nodi. Inoltre, l’autonomia massima del Capricorno è stimata in 6000 miglia nautiche. Lo yacht a motore può ospitare 11 ospiti in 5 cabine.

Racconta il comandante Daniele Busetto di Beyon Capricorn, documentato da Artemare Club per l’archivio storico dello Yachting all’Argentario, che l’unità ha il nome del famoso libro del giornalista Peter Trickett, degli avventurieri portoghesi scopritori e mappatori dell’Australia 250 anni prima del capitano James Cook e così lo yachting è anche uno spunto di storia, per ricordare la teoria della scoperta portoghese dell’Australia, dei navigatori portoghesi primi europei a visitarla, tra il 1521 e il 1524, ben prima dell’arrivo del navigatore olandese Willem Janszoon nel 1606, generalmente considerato come lo scopritore del territorio, ipotesi avvalorata da alcuni elementi fondamentali. Le mappe di Dieppe, insieme di carte geografiche mondiali, realizzate in Francia nel Cinquecento e che mostrano un’enorme distesa di terra tra l’Indonesia e l’Antartide e la presenza di colonie portoghesi nel sud-est asiatico già nel 1513-1516, sembrerebbero avvalorare l’ipotesi che dei portoghesi si siano spinti fino all’Australia.

Aggiunge il comandante Busetto, scrittore e divulgatore di storia marittima e navale, che dai tanti testi da lui raccolti e disponibili nela sede di Artemare Club nel corso antico di Porto Santo Stefano, anche alcuni esploratori francesi o spagnoli potrebbero esservi giunti prima di Janszoon, così come anche navigatori cinesi o addirittura i Fenici potrebbero aver visitato il continente per primi.