Coppa nazionale di tango: due ballerini maremmani vincono la competizione

Orbetello (Grosseto). Si, sono residenti in Maremma Tiziana Pagliuca e Sergio Santi, la coppia di bravissimi ballerini che nei giorni scorsi hanno vinto anche l’ultima prova nazionale del circuito Ranking della Coppa Cids Danze argentine, svolta alla Cittadella dello Sport di Leinì, a Torino, in collaborazione con Tango Piemonte, e collocandosi tra i primi in Europa nella contemporanea manifestazione internazionale, dando così lustro al nostro territorio e alla lunga tradizione delle sue scuole di ballo tanto importanti per il tempo libero di giovani e meno giovani.

Più di 200 i ballerini in gara che si sono cimentati in tango, milonga e vals, tre generi di danza argentina che si distinguono per il ritmo. La milonga è la danza più allegra e spensierata, mentre il tango ha un tono più melodico e il vals nasce dall’unione del tango e del vals sudamericano, che deriva a sua volta dal valzer europeo, una danza che richiede alla coppia grande fluidità e una scelta di figure prevalentemente circolari. Il tango poi si divide a sua volta in due stili, il tango salon che si balla nelle milongas, e il tango escenario, e si differenziano per l’eleganza il primo e per la tecnica il secondo.

Tiziana e Sergio, che per conquistare l’ambito titolo hanno viaggiato per mesi in lungo e in largo nella nostra Penisola, verranno festeggiati dai loro allievi e dai maestri Stefania Borghini e Valter Bagnoli della scuola di ballo Desigual di Orbetello venerdì 9 giugno sera al ristorante Sfizio 2.0, vicino a Artemare Club, nel corso di Porto Santo Stefano, e fortunati i presenti che magari potranno ammirare due passi di tango della coppia campione con un motivo di musica famosa.