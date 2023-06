Sea Dream II, Red Dragon e Le Lyrial: le navi da crociera e lo yacht all’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Arrivo spettacolare di cruising e tachting insieme all’Argentario, Sea Dream II e Red Dragon a Porto Ercole e Le Lyrial a Porto Santo Stefano, e Artemare Club ha documentazione l’evento “storico” di due lussuose navi da crociere e un super yacht a vela di più di 50 metri nei due approdi del Promontorio per gli archivi di cruising e yachting custoditi nella sede dell’associazione.

Racconta il comandante Daniele Busetto che la SeaDream II ha già fatto scalo più volte nei porti dell’Argentario, è una nave da crociera in stile yacht in servizio dal 1985, precedentemente chiamata Sea Goddess II, operativa per Sea Goddess Line e Cunard, nel gennaio 2000 trasferita alla Seabourn diventando Seabourn Goddes II; dal 2001 è stata acquistata dalla compagnia SeaDream Yacht Club e ha una nave gemella, la SeaDream.

Le Lyrial, anche lei più volte a Porto Santo Stefano, è la quarta nave delle sorelle Ponant Cruise, perfetto connubio tra lusso e benessere, costruita da Fincantieri nel 2015 combina il design francese e la competenza italiana nel settore, rendendola una delle navi più innovative sul mercato, la nave vanta un rapporto di circa 1:1 tra ospiti e personale, che garantisce un servizio di alta classe.

Il Red Dragon è un super yacht a vela da 51,7 metri costruito da Alloy Yachts nel 2008 con uno scafo in alluminio alimentato da 1 motore Caterpillar, con una velocità di crociera di 13 nodi e una velocità massima di 15 nodi, progettato per ospitare comodamente fino a 12 ospiti in 7 suite.

Un caldo welcome con suggerito bagno nello stupendo mare dell’Argentario ai crocieristi e agli equipaggi della Sea Dream II, Le lyrial e Red Dragon da parte di Artemare Club.