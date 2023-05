Trasvolate atlantiche, Berardi: “Saranno realizzati un museo e un giardino commemorativi”

Orbetello (Grosseto). La realizzazione a Orbetello di un museo e di un giardino dedicati alle trasvolate atlantiche: questo l’annuncio fatto dal senatore Roberto Berardi in occasione dell’inaugurazione della mostra volta a celebrare il centenario dell’Aeronatica Militare, allestita all’ex polverira Guzman.

Il programma

Dal 20 maggio fino al 4 giugno Orbetello sarà il centro di numerosi eventi organizzati per festeggiare il centenario dell’Aeronautica Militare e il 90esimo anniversario delle trasvolate atlantiche ed è in questo contesto che si inserisce l’annuncio di Berardi, delegato del Comune per lavori pubblici, laguna e protezione civile, il quale, presente all’inaugurazione della mostra, spiega: «Le trasvolate atlantiche rappresentano un momento che hanno reso grande Orbetello e l’Italia nel mondo, da troppo tempo sul nostro territorio sono state messe da parte e dimenticate. Invece ci sembra giusto celebrare quei visionari, che potevano sembrare dei folli e che in realtà si sono rivelati dei precursori di una forma di viaggio che ha annullato le distanze nel mondo».

«Ed è grazie ai rapporti intessuti in questi anni con Roma – chiarisce Berardi – che sarà possibile fare un primo passo verso il recupero urbanistico dei due parchi, delle Crociere e l’ex idroscalo, a partire dalla sistemazione del verde pubblico con la realizzazione di un giardino dei trasvolatori, uno spazio dedicato alla celebrazione del successo del genio italiano che in quel periodo, attraverso l’innovazione tecnologica e la sperimentazione, si è fatto ambasciatore del made in Italy nel mondo».

«Orbetello deve tornare a rivendicare – aggiunge ancora Berardi – la sua storia di centro nevralgico di innovazione ed eccellenza, conferendo il dovuto rispetto a tutti quei talenti e all’impegno profuso per raggiungere quei risultati, indipendentemente dalla fase storica. Molti avieri provenivano dal nostro territorio, molti altri quando sono arrivati non l’hanno più lasciato e i loro discendenti sono ancora qui. In questo momento manca un luogo del ricordo per loro e per le loro famiglie, a cui speriamo di dare una prima risposta con la realizzazione di un museo».

Di questi familiari fa parte anche il presidente dell’Associazione trasvolatori atlantici, Umberto Klinger: «Cresciuto in una famiglia di trasvolatori – spiega –, porto Orbetello nel cuore e sono molto felice di essere qui a ricordare il ruolo fondamentale che questo luogo ha avuto per lo sviluppo dell’Aeronautica Militare tutta».

Anche il rappresentante dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di divisione aerea Enrico Maria Degni, conferma il ruolo della cittadina lagunare: «L’impresa delle trasvolate getta le basi della moderna aeronautica – sottolinea –: si passa dall’epopea dell’eroe in volo da solo a una pianificazione organizzata di natura collettiva che promuove lo spirito di squadra. Inoltre, Orbetello ha rappresentato un centro d’eccellenza per l’addestramento dei nostri piloti, un legame storico che l’Aeronautica vuole continuare a tenere vivo».

Per il momento l’idea è realizzare il museo negli ex alloggi del parco delle Crociere, dove sorge anche il mausoleo: «Presto inizieranno i primi sopralluoghi – dichiara il senatore – per verificare lo stato dell’immobile che conterrà non solo materiale fotografico, ma ogni sorta di oggetto che ci arriverà anche da molte collezioni private. Inoltre, è prevista una ricostruzione in scala di un idrovolante da inserire nel giardino».

«Ringraziamo – conclude Berardi – tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa serie di iniziative confermando il ruolo del nostro territorio nella storia, in particolar modo l’Associazione trasvolatori atlantici, con il presindente Umberto Klinger, e l’Aeronautica Militare, rappresentata dal generale di divisione aerea Enrico Maria Degni e dal colonnello Francesco Monti, Comandante del 4° stormo».

27 maggio:

ore 10 – Parco delle Crociere atlantiche – Ricordo del 90° anniversario della Crociera del Decennale – Santa Messa

Deposizione delle corone e interventi delle autorità militari e civili – saluto del presidente Ata;

Deposizione delle corone e interventi delle autorità militari e civili – saluto del presidente Ata; ore 15:30 – Auditorium Giovanni Paolo Il° – Interventi e conferenze dei soci Ata, mostra filatelica (Sala del Frontone), mostra del 31° Stormo nel 90° anniversario dalla costituzione;

ore 18:00 – Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S. A. Luca Goretti, concerto della banda aeronautica militare.

4 giugno: