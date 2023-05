I soci Cadic si riuniscono in assemblea: si discuterà di bilanci e attività

Porto Santo Stefano. L’associazione Nuova Cadic Odv di Porto Santo Stefano ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci per il 30 maggio alle 15.30, nella sala Varoli della chiesa dell’Immacolata al Valle, in via Baschieri Salvadori 56.

L’ordine del giorno

All’assemblea, a cui potranno partecipare i soci in regola con il tesseramento 2023, verrà discusso il seguente ordine del giorno: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022; consuntivo dell’attività di esercizio 2022; descrizione delle attività; previsione del bilancio di esercizio 2023; rinnovo delle cariche sociali; previsione delle attività e le consuete varie ed eventuali.

Anche per i prossimi mesi la Cadic proseguirà nelle sue molteplici inziative a sostegno di quanti presentano bisogni di vario genere.