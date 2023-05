Pesca: delegazione della Fao a “lezione” nella laguna di Orbetello

Orbetello (Grosseto). “Una delegazione della Fao, composta da donne dell’Oman, ha visitato la laguna di Orbetello, ed in particolare la cooperativa dei pescatori, per apprendere le tecniche di lavorazione e trasformazione del prodotto ittico“.

A raccontarlo è il vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana, Andrea Bartoli, che ha accompagnato la delegazione assieme al presidente della cooperativa “Orbetello pesca lagunare” Pierluigi Piro.

“Sono state accompagnate in laguna, è stato spiegato loro il funzionamento delle attività di pesca, quali attività vengono svolte, le caratteristiche ambientali della laguna e come viene gestita la laguna da parte dei pescatori – ha sottolineato Andrea Bartoli -. Sono state portate nell’impianto di lavorazione del pesce per far vedere loro le varie linee produttive: dall’anguilla sfumata al cefalo affumicato, dalla bottarga ai sughi di spigola e orata. Le donne dell’Oman erano molto interessate alla parte di lavorazione e trasformazione del prodotto ittico. Successivamente la delegazione, nel ristorante della cooperativa, ha potuto assaggiare i vari prodotti”.