Mastiff e Ocean Pearl: la storia dello yachting sbarca a Monte Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, Mastiff e Ocean Pearl, due dei superyacht più belli e famosi, l’antico e il modernissimo della storia dello yachting, sono insieme in sosta alla storica banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano, ormeggiati vicini, con l’esperta assistenza di Maurizio Schiano del Porto turistico domiziano.

Le imbarcazioni

Artemare Club, che li ha documentati per l’archivio storico dello yachting all’Argentario custodito nella sede del sodalizio, racconta che Mastiff è stato costruito in Inghilterra nel 1967 per la Royal Navy, con compiti di salvataggio e rimorch,i ed è rimasto in servizio fino all’inizio degli anni 2000; posto in disarmo, è stato trasformato nei cantieri di Fiumicino, con un accurato refitting degli interni con cabine ampie e confortevoli e con un grande salone per dodici persone; ha ampi spazi esterni sia per il completo relax sia per la pratica di sport acquatici.

Ocean Pearl è un 41 metri varato nel maggio 2010 con le linee d’acqua avveniristiche, è dotato di 5 suite per 12 ospiti seguiti da un equipaggio di 7 persone altamente specializzate, particolare attenzione è stata data ai dettagli degli interni, con ceramiche, tessuti, uniformi dell’equipaggio passando per i soffitti in corian e a tutta la mobilia e gli arredi realizzati dal produttore italiano Cassina, cucina e dispensa sono firmate invece Scholtès.

Per conoscere di più della loro storia e di tante altre famose navi da diporto, l’archivio e la biblioteca di Artemare Club, nell’antico corso di Porto Santo Stefano, sono a disposizione con centinaia di articoli del comandante Daniele Busetto e più di un migliaio di documentazioni e libri.