Pesca, Coldiretti: “L’Unione Europea affonda pescherecci”. Proteste anche in Maremma

Grosseto. Contro le nuove politiche dell’Unione Europea che vogliono vietare la pesca a strascico e tagliare le aree di pesca, scendono in piazza le marinerie italiane con iniziative eclatanti nei porti per far sentire la propria voce di dissenso rispetto all’insensato estremismo green di Bruxelles.

L’appuntamento è per domani, sabato 6 maggio, alle 10.00, nei principali scali italiani, dove i pescherecci suoneranno all’unisono le sirene in segno di protesta. In Toscana la protesta interesserà Porto Santo Stefano e il porto di Viareggio. Ma iniziative sono in programma anche in altri scali, in vista della giornata dell’Europa che si celebra il 9 maggio, con l’hashtag #SOS_EU_Fishing, che contraddistinguerà la protesta.

Per l’occasione sarà diffusa l’analisi Coldiretti sull’impatto delle ultime misure europee sul settore ittico nazionale dal punto di vista economico, occupazionale e dei consumi.

