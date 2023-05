Consulenze a famiglie e singoli: Cadic e La Famiglia uniscono le forze

Porto Santo Stefano (Grosseto). Non ci sono soltanto i bisogni materiali delle persone e delle famiglie a cui far fronte, all’Argentario.

Di grande rilevanza sono le consulenze per superare momenti di crisi di vario genere, delle quali la Cadic si occupa fattivamente in partenariato con il consultorio La Famiglia di Grosseto, nato nel 1987.

Lo sportello

Da una decina di anni è attivo uno sportello di consulenza in via Baschieri, a Porto Santo Stefano, che risponde ai numeri 339.5458595, 331.6463280 e 0564.28626, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’ascolto è comunque sempre attivo al numero 0564.383196. Il servizio è gratuito, chi vuole può dare contributo per il consultorio La Famiglia.

Lo sportello, nello specifico, persegue le finalità di consulenza familiare, di promozione umana e di aiuto, prevenzione, educazione e formazione. Il consultorio esplica la sua attività attraverso il contributo di professionisti preparati: i consulenti familiari, operatori sociali, aiutano il singolo, la coppia o il nucleo familiare. I consulenti operano utilizzando metodologie specifiche quali la tecnica del colloquio d’aiuto, la consulenza centrata sul cliente e la psicologia umanistica al fine di mobilitare nel cliente le risorse interne, atte a creare una presa di coscienza per le scelte personali libere ed autonome nelle situazioni difficili.

La consulenza avviene nel rispetto della persona e delle sue libertà ed è garantito il segreto professionale più assoluto.

Le aree di intervento e i servizi

Venendo alle aree di intervento, esse investono, per quanto riguarda il singolo, i conflitti adolescenziali, le difficoltà di adattamento e i momenti di crisi; per la coppia la comunicazione interpersonale nei momenti di crisi, l’accompagnamento in fase di separazione e la genitorialità responsabile. Nell’ambito ancora più ampio della famiglia, l’aiuto è indirizzato al rapporto genitori-figli, al ruolo dei genitori e alle difficoltà scolastiche.

I servizi comprendono invece il Ge.S. (genitori sempre), volto ad aiutare le coppie separate o in fase di separazione a mantenere un buon rapporto con i figli, i corsi per genitori con il fine di educare alla comprensione tra entrambe le parti in ogni stagione della vita, i gruppi di auto sviluppo per gli adolescenti per imparare a conoscere se stessi e gli altri con il supporto di esperti e gli incontri sull’affettività e l’amore come base per ogni rapporto profondo e duraturo.

I responsabili della Cadic di Porto Santo Stefano fanno presente come nella sede locale arrivano famiglie in crisi, ma anche persone sole che chiedono aiuto per il superamento di un lutto o malattia. Recentemente è stato organizzato un corso di preparazione per la gestione delle emozioni, con molti partecipanti.