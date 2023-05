Festa di Primavera: il rione Croce doma la pioggia e vince il Palio delle donne

Porto Santo Stefano (Grosseto). Più forti della pioggia. Le ragazze del rione Croce trionfano alla quinta edizione del Palio delle donne a Porto Santo Stefano.

L’equipaggio vincitore

Flavia Restaldi, Roberta Lucignani, Sara Pennisi e Rosa Russo, con al timone Enzo Della Monaca, hanno dominato l’esibizione remiera al femminile organizzata dall’Ente Palio, in occasione della Festa di Primavera, con i rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle e il patrocinio del Comune di Monte Argentario.

Secondo classificato l’equipaggio della Pilarella con Julia Pari, Stella Fronzoni, Marta Bertocchi, Giorgia Schiano e il timoniere Alessio Bausani. Al terzo posto il Valle con Barbara Carotti, Serena Carotti, Marzia Carli, Valentina Buzi e il timoniere Claudio Schiano. Quarta la Fortezza con Silvana Benedetti, Federica Morici, Georgeta Muresan, Marzia Pietroni e timoniere, Alessandro Visconti.

La gara

Grande l’entusiasmo nello Stadio di Turchese per una manifestazione che anticipa il Palio marinaro del 15 agosto, gara che giungerà quest’anno alla 80^ edizione. Le condizioni meteorologiche non hanno favorito ieri l’appuntamento, ma, nonostante la pioggia, l’ente organizzatore e le stesse ragazze, spinte dall’entusiasmo, hanno deciso di disputare la sfida, grazie comunque ad una condizione del mare ottimale. Sul lungomare folto il pubblico accorso per ammirare le ragazze ai remi. La Croce, in testa già alla prima virata, ha mantenuto il primato fino alla fine dell’esibizione, togliendo alla Pilarella la possibilità di una terza vittoria consecutiva.

“La sfida con la pioggia è stata ancora più emozionante“, commenta Flavia Restaldi della Croce, atleta di canottaggio. “E’ stata una bella e divertente manifestazione – commenta Emilio Sclano, comandante dell’Ente Palio -, con un arrivo emozionante. Complimenti alle ragazze della Croce perché sono state davvero eccezionali. E adesso pensiamo al Palio di Ferragosto“.

Un appuntamento che già si preannuncia eccezionale per il traguardo dell’edizione numero 80.