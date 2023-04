Giornata dell’Associazione dimore storiche: il giardino della villa La Ferriera apre ai visitatori

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte.

Domenica 21 maggio torna la Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Su oltre 500 monumenti nazionali che apriranno, 120 sono in Toscana: castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente nelle città e nelle province di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo, Prato, Grosseto, Empoli e dintorni, colline fiorentine, colline pratesi, Mugello, Valdinievole, Lucchesia, Lunigiana, Costa degli Etruschi, Versilia, Senese e Casentino, terre di Pisa.

Le iniziative in provincia di Grosseto

In occasione della XIII Giornata nazionale Adsi 2023 il giardino di Villa La Ferriera, situato lungo la Strada Pescia Fiorentina Chiarone 9 bis, nel comune di Capalbio, sarà visitabile gratuitamente, tramite una visita guidata.

Orario di apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17:30

Prenotazione obbligatoria al form consultabile al link https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/390857/?tab=toscana&prov=grosseto&lan=it

“Benvenuti a tutti in questo giardino della ferriera, creato nel 1967 ai piedi di una cattedrale di pini piantati nel 1936 e tra gli ulivi centenari.

Sono nata tra le piante ed i fiori, ho il sangue verde degli Sgravatti, nome storico dei primi vivaisti italiani, e con mio padre ho piatato centinaia di alberi, arbusti, seminato fiori. Poi arrivò Ippolito Pizzetti e piantò specie rare, ma la grande novità arrivò con Peter Tompkins.

Ufficiale americano e agente segreto in servizio a Roma, durante l’occupazione tedesca, fu nostro ospite per diverso tempo negli anni ’70. E’ qui che sviluppò la sua, al tempo bizzarra, teoria sulla vita segreta delle piante, che poi descrisse nel suo decennale bestseller (The secret life of plants). Peter sosteneva che questo giardino fosse abitato da spiriti benefici. Incominciò qui la sua esperienza di musica tra le piante, credo di avere ancora le cassette di musica classica che alle cinque del mattino mi faceva mettere tra le piante dell’orto. Posso dire che il best seller è uscito in parte anche da questo giardino.

Le piante hanno dei sensi, vedono, sentono, comunicano e di questo io sono testimone quotidiana e questo giardino è il frutto del mio dialogo che dura da più di quarant’anni, tra me e le piante.

Sono grata al professor Mancuso per avere completamente cambiato la nostra percezione delle piante facendole apparire come un organismo complesso, con un’intelligenza diffusa, dotata del potere di comunicare e prestare mutuo soccorso. Qui, in questo giardino vi sono molte, moltissime testimonianze di ciò che insegna il porfessor Mancuso; una rara palma, l’unica, Butia capitata, endemica del Brasile, è nata portata dal vento o da un piccolo uccello, l’ho vista crescere quasi addossata ad un ulivo secolare, non vi ho dato la giusta atenzione ed oggi dopo cinquant’anni il problema si è fatto serio, vale a dire che le due piante si stanno unendo, tronco a tronco, ma loro sceglieranno per il meglio, forse nascerà una nuova specie.

Solo nella mia maturità ho potuto finalmente dedicarmi alla mia vera passione, mettendo letteralmente a frutto le mie esperienze, le mie osservazioni, i miei studi e le raccolte di piante attraverso Euopa, America, Africa, Asia, che mi hanno fatto crescere nella mia professione di giardiniera, professione che io intendo anzitutto come capacità di sentire le piante.”

Giuppi Pietromarchi

L’iniziativa, un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico, si svolge in collaborazione con l’Associazione nazionale case della memoria, l’Associazione culturale Città nascosta, l’Associazione Ville Borbone, l’Associazione Ville e Palazzi lucchesi, la Federazione italiana amici dei musei (Fidam) e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep), ha ricevuto il patrocinio di Enti – Agenzia nazionale del turismo e di Città metropolitana di Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, Comune di Firenze, Comune di Fivizzano, Comune di Grosseto, Comune di Lucca, Comune di Pisa, Comune di Pistoia, Comune di Siena, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione montana dei Comuni del Mugello, Comune di Castagneto Carducci, Unione Comuni della Lunigiana.

L’evento è realizzato con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, Generali – Agenzia Generali di Empoli Iacopo Speranza e Poste Italiane S.p.A.

La Giornata nazionale Adsi

La Giornata nazionale Adsi è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Esse costituiscono infatti un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano.

Il 54% di tali immobili, infatti, è situato in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 26% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

Per questo motivo la Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. La loro presenza sul territorio è infatti fondamentale per moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo (che comprende ristorazione, attività ricettive e visita degli immobili), dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo. Molte sono le figure professionali che gravitano intorno ad una dimora, mestieri dal sapere antico – artigiani, restauratori, maestri vetrai – sempre più difficili da reperire.

Gli ingressi ad alcune dimore sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione. L’elenco suddiviso per province e le modalità di accesso sono indicate sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Associazione nazionale dimore storiche

L’Associazione dimore storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.