Ginnastica artistica: pioggia di medaglie per Polvere di Magnesio ai campionati regionali

Porto Santo Stefano (Grosseto). Sabato 22 e domenica 23 aprile è stata disputata a Manciano la seconda tappa del campionato regionale Csi di ginnastica artistica.

La società Asd Polvere di Magnesio, di Elena Pelli, di Porto Santo Stefano si è distinta riempiendo il proprio paniere con medaglie e campioni regionali.

La stessa Elena Pelli mostra soddisfazione per gli obbiettivi raggiunti ed una visibile commozione: importante ricordare anche il suo continuo impegno di attività motoria con i disabili.

Da sottolineare anche la quarta posizione raggiunta dalla società per numero di atleti portati in gara, di cui alcuni per la prima volta in pedana, su 11 squadre partecipanti, per un numero complessivo di 400 atleti, di cui 48 dell’ Asd Polvere di Magnesio.

Di seguito i risultati i risultati ottenuti:

Programma Medium

Categoria Pulcine