“Kinda”: il nuovo super yacht di 50 metri approda nelle acque dell’Argentario

Monte Argentario (Grosseto). Si, “Kinda” che in inglese significa “tipa”, è il nome del bellissimo super yacht Tankoa, quarto della serie fortunata T501 di 50 metri e consegnato ai suoi armatori nel giugno 2022, da poco “atterrato” allo storico molo della Pilarella di Porto Santo Stefano, dove ormeggiano già altre tre importanti navi da diporto, ed è stato assistito per il perfetto ormeggio da Maurizio Schiano di Argentario Approdi.

Lo yacht

Artemare Club, che lo ha documentato dalla banchina per l’archivio storico dello yachting dell’Argentario custodito nella propria sede nell’antico corso di Porto Santo Stefano a disposizione dei media, operatori, socie e soci e simpatizzanti del sodalizio, racconta che Kinda, progettato da Francesco Paszkowski, è costruito interamente in alluminio con grandi spazi e design stupendo degli interni, piscina a prua e la propulsione ibrida lo rendono un superyacht modernissimo; inoltre, la prua verticale ha permesso di portare il volume interno a 496 GT e la generosa plancetta di poppa e le ampie finestrature garantiscono continuità tra interno ed esterno; ha sei cabine ospiti, tra cui una suite Vip a tutto baglio e una cabina armatoriale sul ponte principale a prua, sul ponte inferiore si trovano il beach club e un garage per tender con sistema di alaggio e varo laterale a poppa, mentre gli alloggi e i servizi dell’equipaggio sono posizionati a prua e includono una cucina e una zona pranzo, le aree all’aperto hanno un ampio sundeck dotato di prendisole a prua, la lounge e una sala da pranzo capace di servire tutti gli ospiti sul ponte superiore a poppa, oltre a una cucina all’aperto.

La propulsione ibrida di “Kinda” si basa sull’esperienza maturata a bordo del precedente superyacht da 50 metri costruito da Tankoa, il Bintador, ma questa volta è stata sviluppata in collaborazione con Man e Siemens per fornire tre modalità di crociera, diesel-meccanica, diesel-elettrica e completamente elettrica; in modalità a emissioni zero o a batteria e in modalità diesel-elettrica lo yacht è totalmente silenzioso, è così possibile ancorare di notte senza rumore o emissioni dai generatori e la natura ecologica della propulsione ibrida gli consente di accedere ad aree protette vietate agli altri yacht.

A “Kinda”, ai suoi ospiti e al suo equipaggio un caldo welcome all’Argentario grazie anche alla temperatura in rialzo, uno dei posti più belli del Mediterraneo per lo yachting, parola di Artemare Club e non solo.