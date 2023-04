Silver Dawn: la lussuosa nave da crociera torna nel mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, è tornata a Porto Santo Stefano la lussuosa nave passeggeri Silver Dawn, prima a Porto Santo Stefano delle tante prevista fino a novembre 2023, nuovissima terza unità della classe Muse della Silversea, che ha una lunghezza di 212 metri, una stazza lorda di 40.855 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri. Le 298 spaziose cabine della nave sono tutte suite, caratteristica che distingue la compagnia Silversea nel panorama crocieristico.

L’anno scorso la Silver Dawn ha effettuato il “maiden call“, primo scalo con la cerimonia in banchina a piazzale Candi a Porto Santo Stefano, ha ricevuto dai rappresentanti del Comune di Monte Argentario il gagliardetto di PortArgentario e Artemare Club ha offerto al comandante della nave da crociera i gemelli dell’associazione per le serate di gala, come li hanno altri comandanti di transatlantici, tra loro Gennaro Arma, “the brave captain – il comandante coraggioso”, commendatore della Repubblica italiana.

Silversea Cruises è una compagnia di navigazione specializzata in crociere di lusso, fondata nel 1994, che ha aperto la strada alla formula della crociera all-inclusive con la sua prima nave la Silver Cloud, fondatore Manfredi Lefebvre d’Ovidio, figlio del giurista Antonio Lefebvre dei Conti di Balsorano, che Artemare Club ha conosciuto a Montecarlo, e in ricordo per la nuova sosta della Silver Dawn esporrà nella propria sede nel corso Umberto di Porto Santo Stefano il quadro della Silver Shadow, una delle prime navi da crociera della compagnia, opera che fa parte dell’esclusiva collezione di quadri di transatlantici del comandante Daniele Busetto.