Monte Argentario: il Prefetto in visita all’equipaggio alla motovedetta dei Carabinieri

Monte Argentario (Grosseto=. Nel corso della settimana passata, il Prefetto di Grosseto Paola Berardino ha salutato l’equipaggio della motovedetta “De Giorgi”, in forza alla Compagnia Carabinieri di Orbetello e di stanza a Porto Santo Stefano. L’occasione è stata favorevole per un saluto istituzionale all’equipaggio che presta servizio a bordo dell’unità e per una visita alla motovedetta stessa.

La motovedetta

Dallo scorso mese di ottobre, i Carabinieri hanno in forza una nuova motovedetta d’altura, classe N804, giunta in sostituzione della precedente. La nuova imbarcazione è intitolata al Carabiniere Medaglia d’oro al Valor Militare Giovanni De Giorgi, deceduto nel 1993 a seguito di un intervento, libero dal servizio, nel corso di una rapina.

L’unità navale, lunga circa 17 metri, è dotata di un doppio motore, uno endotermico da 1600 cv più una coppia di propulsori elettrici, che consentono di operare con emissioni minime. Può trasportare 12 persone oltre all’equipaggio: quest’ultimo è composto da militari specializzati, abilitati al servizio a bordo di Unità navali d’altura.

Il dispositivo è impiegato in varie mansioni, tra cui in primo luogo la vigilanza dal mare degli obiettivi particolarmente sensibili e la sorveglianza sugli scali e sulle attrezzature portuali, nonché sulle strutture di segnalamento quali i fari, disseminati lungo la costa o posizionati in mare.

Il dispositivo navale dell’Arma è impegnato anche all’interno delle riserve naturali marine dell’arcipelago toscano, per il pattugliamento e la difesa del mare (acque, fondali e costa), di rilevante interesse per le caratteristiche naturali, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina e costiera. Ciò viene assicurato anche grazie alla stretta collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica e l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, unitamente ai quali vengono svolte missioni sull’Isola di Montecristo, area in cui vigono stretti vincoli di protezione. Ed infatti, l’isola è ad accesso controllato, mentre l’area marina intorno è interdetta alla navigazione e a ogni tipo di pesca.

La motovedetta viene infine impiegata in altri compiti eventuali, come operazioni di polizia di frontiera, servizi di scorta, ordine pubblico e concorso in attività di ricerca, soccorso e antincendio, per le quali è dotato di specifiche attrezzature, tra cui un modernissimo defibrillatore e impianti, fissi e mobili, per lo spegnimento di incendi.