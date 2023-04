Sole, sport e tanti turisti: a Monte Argentario è tornata la vera Pasqua

Monte Argentario (Grosseto). Si, finalmente, dopo alcuni anni da dimenticare per la pandemia, quest’anno Porto Santo Stefano è tornato quello di sempre, famoso per la sua Pasqua con l’affollata processione del Cristo risorto, il suo sole e il mare con le vele e il primo yacht ormeggiato alla Pilarella, il mercatino nel lungomare Giugiaro e tanta, ma tanta gente, gioiosa in giro che Artemare Club ha documentato.

Il pranzo

E nella case, nei bar non poteva mancare la schiaccia dolce e nei tanti ristoranti i piatti tipici e tradizionali della cucina dell’Argentario, apprezzati da residenti e turisti, il caldaro, lo scaveccio, la pagnottella, la tonnina, la pizza acciughe e cipolla, il coroglio ignorante, gli stinchi di morto e per vino uno per tutti, l’Ansonica, ottenuto dall’omonimo vitigno autoctono presente nella zona del Monte Argentario e all’Isola del Giglio, dove assume la suddetta denominazione.

Lo sport

Ma c’è chi passa Pasqua e Pasquetta all’Argentario praticando gli sport e le opportunità che il Promontorio e il suo mare offrono sono veramente tante e per tutti. Oltre alla ricordata vela, il diving e le altre attività nautiche, il golf, il trekking, le ciclopiste (da completare), il beach nordic walking e tanti altri, e c’è chi invece le trascorre visitando i molti luoghi storici, come le fortezze di Porto Ercole e Porto Santo Stefano, e le tante torri di avvistamento lungo tutto il periplo del Promontorio.