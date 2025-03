Più sicurezza in paese e nelle frazioni: in arrivo oltre quaranta telecamere

Capalbio (Grosseto). Nuovo impianto di videosorveglianza, composto da oltre quaranta telecamere, per il territorio di Capalbio. L’amministrazione comunale, con la collaborazione della Polizia municipale, ha riattivato il sistema di controllo già presente, implementandolo però con nuovi punti di videosorveglianza e una moderna tecnologia.

“Le finalità del progetto – commenta il vicesindaco Giuseppe Ranieri – sono quelle di garantire maggiore sicurezza per i cittadini, monitorando le aree sensibili dei centri abitati e fornendo un supporto tecnologico alle operazioni delle forze dell’ordine. In questo modo possiamo prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza delle telecamere, sorvegliare in presa diretta zone che presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, favorire l’eventuale repressione dei reati, rassicurare i cittadini e monitorare la viabilità”.

Il progetto prevede uno sviluppo “scalare” sulla base delle necessità che emergeranno nel corso del tempo, infatti, sarà sempre possibile integrare l’infrastruttura di videosorveglianza con l’aggiunta o lo spostamento di nuove telecamere.

“Sono state installate telecamere – spiega il comandante della Polizia municipale di Capalbio Roberto Cerulli – sia di contesto che lettori di targhe. Le prime sono quelle che consentono di monitorare una zona mediante il flusso continuo di immagini, con lo scopo primario di verificare che cosa stia accadendo in una determinata area; le seconde, invece, mirano a rilevare principalmente le targhe dei veicoli in transito. Quest’ultime, caratterizzate dal software Targamanent, permettono dunque l’eventuale individuazione, da parte delle forze dell’ordine, di mezzi ‘sospetti’, rubati o che possono comunque contribuire alle indagini della Polizia giudiziaria”.

Le telecamere di videosorveglianza e lettori di targhe invieranno, tramite ponti radio e cablaggio, le immagini agli uffici della Polizia municipale, dotata di server e due postazioni per l’accesso ai dati. È stato inoltre installato un monitor da cinquanta pollici per la visione online di tutte le postazioni attive di videosorveglianza. L’impianto permetterà di acquisire immagini in HD sia durante l’orario diurno che notturno, anche nel caso in cui insistano condizioni di scarsa luminosità.

“Le telecamere – conclude Roberto Cerulli –, fondamentali per aumentare la sicurezza dei cittadini, sono state installate in tutto il territorio comunale”.