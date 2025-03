Taglio del verde, si parte con le potature: “Previsto l’abbattimento di alcuni alberi”

Orbetello (Grosseto). «Seguiremo un piano di cura del verde specifico per piazza Cortesini e l’area di porta Medina»: ad annunciarlo il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi, in vista della ripartenza del taglio del verde su tutto il territorio comunale.

Con la primavera alle porte, l’amministrazione comunale lagunare ha aggiornato il proprio piano di cura del verde: «Sono state stanziate delle risorse aggiuntive – spiega Roberto Berardi –, non solo destinate alla manutenzione del verde e alla consueta attività di potatura, ma anche in vista di interventi mirati che, nello specifico, riguardano il centro storico di Orbetello».

«Dai dati in nostro possesso infatti – chiarisce Berardi – abbiamo ritenuto necessario concentrarci particolarmente su un intervento all’ingresso del centro storico, tra via Marconi e piazza Cortesini, che prevede la potatura di lecci e pini, l’abbattimento di alcuni esemplari e, in qualche caso, la sostituzione. Un intervento che abbiamo affidato a una ditta specializzata in quanto prevede per la potatura anche l’utilizzo di piattaforme aeree».

Risistemazione delle chiome per alcuni alberi e abbattimento degli esemplari malati per un totale, in piazza Cortesini, di 4 alberi: «3 pini e un leccio – conclude il consigliere –, la cui eliminazione è stata considerata necessaria e che, ci auguriamo, contribuisca ad alleggerire il disagio di cittadini e commercianti in vista dell’imminente arrivo della primavera che porta con sé, ormai da qualche anno, anche un esteso fenomeno di nidificazione che interessa proprio piazza Cortesini».