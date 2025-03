Lavori di AdF: possibili disagi lungo l’Aurelia e la Maremmana

Orbetello (Grosseto). Martedì 4 marzo AdF sarà al lavoro per un intervento di manutenzione programmata lungo la S.S. 74 Maremmana, nel comune di Orbetello.

L’intervento, programmato dalle 8.30 alle 15, determinerà un’interruzione del flusso idrico in località Piano Grande, strada del Priorato, Strada regionale 74 Maremmana, strada vicinale della Radicata, località Topaie, strada delle Topaie, strada Heba, Aurelia, strada vicinale del Ramo, strada vicinale di Villa Trieste, strada vicinale Patanella, via Albegna, via Aurelia, via Aurelia Nord, via Calabria, via dell’Airone, via Leopoldo di Toscana, via Molise, via Toscana.

Il normale flusso idrico verrà ripristinato, salvo imprevisti, alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.