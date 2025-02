Zona artigianale: al via i lavori di asfaltatura dell’Aurelia

Capalbio (Grosseto). Cominceranno lunedì le operazioni di rifacimento della strada statale Aurelia nella zona artigianale della Torba. I lavori saranno utili per migliorare la viabilità e per garantire maggiore sicurezza sia dei pedoni che per i veicoli.

“Sappiamo quanto sia importante – commenta Marzia Stefani, assessore del Comune di Capalbio con delega ai lavori pubblici – quel tratto di strada non solo per gli abitanti della Torba, ma per tutto il territorio. Sulla via si concentrano, infatti, varie imprese capalbiesi che necessitano, ovviamente, di una buona condizione dell’area, potendo così svolgere le loro attività in maniera ottimale”.

L’intervento consisterà nel rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale e nella realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione. Durante i giorni delle operazioni è stato istituito il senso unico alternato e il limite massimo di velocità pari a 10 km/h, al fine di garantire maggiore sicurezza.