Usi civici in laguna: la tessera famiglia nel 2025 si ritira direttamente in Comune

Orbetello (Grosseto). Sono 920 le tessere famiglia che il Comune di Orbetello rilascerà nel 2025, che coinvolgono circa 1954 cittadini residenti, i quali potranno esercitare il diritto di pesca nella laguna di Orbetello, così come previsto dal regolamento degli usi civici.

La tessera famiglia sarà rilasciata a chi ha presentato regolare domanda e avrà un valore corrispettivo di 34,65 euro per anno, corrispondenti a due bollini del valore di 17,33 euro in arrotondamento per ogni persona componente il nucleo familiare.

Le modalità per l’esercizio della libera pesca con canna, da effettuare solo sulla banchina come appositamente delimitata nella laguna di levante, o per l’acquisto del pescato sono le stesse del 2024, già concordate dall’amministrazione con la Orbetello Pesca Lagunare – Società Agricola a r.l.

Per l’acquisto diretto valgono queste regole

I detentori della tessera hanno diritto all’acquisto a prezzo agevolato, pari al 50% del prezzo di mercato, del pesce scelto, fino ad esaurimento del corrispettivo annuo indicato nella tessera stessa. L’acquisto, che sarà effettuato sulle specie di pesce presenti in quel momento, potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2025 nell punto vendita della società Orbetello Pesca Lagunare in via Giacomo Leopardi, tutti i giorni secondo l’orario normale di apertura. Una volta esaurito il corrispettivo assegnato, la tessera sarà ritirata dalla società Orbetello Pesca Lagunare.

Per l’esercizio della libera pesca, nelle zone appositamente delimitate fino ad esaurimento delle piazzole di pesca, viene consegnato, gratuitamente, a cura della società Orbetello Pesca Lagunare, apposito permesso con l’indicazione del giorno di pesca prescelto, tra quelli previsti nel calendario della pesca sportiva.

L’esercizio della libera pesca equivale al ritiro di una quantità di pesce per un importo pari ad 1/12 del credito corrispettivo indicato nella tessera stessa, anche se il pescato dovesse risultare inferiore.

Il titolare o un altro componente del nucleo familiare della tessera famiglia che esercita il proprio diritto mediante la libera pesca è obbligato, al termine della giornata di pesca, al controllo da parte del personale della società Orbetello Pesca Lagunare della quantità di pescato, che verrà annotata nella stessa tessera famiglia.

Due, invece, le modalità di distribuzione delle tessere:

distribuzione diretta nela sede comunale, per un periodo di 60 giorni a partire da una data e con orari che saranno resi pubblici con avviso sul sito ufficiale del Comune;

invio a mezzo posta ordinaria all’indirizzo di residenza dei richiedenti, superato il periodo di 60 giorni, per tutte le tessere non ritirate che non saranno più disponibili per la consegna diretta.

Appena sarà possibile ritirare la tessera, sarà pubblicato un apposito annuncio sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.