Consorzio laguna, assessori e consiglieri: “Servono risorse per gli interventi strutturali”

Orbetello (Grosseto). Il parco ambientale per la laguna è diventato realtà con il via libera al Senato della legge: dopo la soddisfazione espressa dal sindaco, Andrea Casamenti, arrivano i commenti di alcuni membri dell’amministrazione comunale di Orbetello, tra assessori e consiglieri delegati.

«L’approvazione della legge – dichiara il consigliere delegato alla laguna, Roberto Berardi – è veramente un primo grande obiettivo raggiunto per il quale ringrazio l’amico Francesco Battistoni, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio, Lavori pubblici della Camera, il Ministro Pichetto Fratin e tutti gli attori coinvolti per l’impegno profuso nel lavorare, da subito, fino a conseguire questo grande risultato. L’attenzione di Governo e Parlamento per le problematiche legate al nostro delicato ecosistema, che abbiamo sottoposto come amministrazione anche al Ministro Pichetto Fratin, e i tempi brevi di approvazione della legge sono la testimonianza dell’importanza che la laguna di Orbetello riveste a livello nazionale. Grazie a tutto questo con l’istituzione del parco e la costruzione del consorzio inizierà finalmente un nuovo percorso per la nostra laguna»

«Una svolta epocale per Orbetello – aggiunge il consigliere delegato al Demanio, Ivan Poccia – a cui, dopo decenni viene riconosciuta la giusta importanza a livello nazionale grazie al Governo e alla nostra amministrazione, permettendo così di avere un Ente preposto che potrà risolvere le numerose problematiche della laguna, anche quelle di natura demaniale, così come ho avuto modo di evidenziare quando sono stato sentito in audizione in Commissione ambiente in parlamento durante l’iter di approvazione della Legge. Une legge nata e proposta non appena il Governo si è insediato, segno di grande attenzione per il territorio fin da subito, a prescindere dall’emergenza di questa estate. Un ringraziamento personale va all’onorevole Fabrizio Rossi, relatore della legge, e alla senatrice Petrucci che, con il loro ruolo e il loro supporto, hanno fatto sì che questa legge venisse approvata in tempi record»

A Berardi e Poccia si aggiungono gli interventi anche degli assessori Maddalena Ottali e Luca Minucci in qualità, rispettivamente, di assessore al turismo e assessore all’ambiente: «Grande soddisfazione – sottolinea Minucci – per i tempi brevissimi di approvazione di una legge così importante per il nostro territorio. L’istituzione del consorzio rappresenta il raggiungimento dell’importante obiettivo di garantire alla laguna una gestione chiara e univoca che permetterà di programmare nel tempo gli interventi per gestire questa grande risorsa».

Di laguna come risorsa parla anche Ottali: «La laguna – spiega – è una grande risorsa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista turistico, è un gioiello incastonato in un territorio meraviglioso che rappresenta un valore aggiunto non solo per Orbetello, ma per tutto il sud della Maremma toscana e che richiama, ogni anno, decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Quello dell’approvazione della legge è un primo importante passo per il Comune di Orbetello e un grande traguardo raggiunto anche grazie al nostro impegno amministrativo. Un plauso va al Governo per l’attenzione dimostrata e, da oggi, dobbiamo essere ancora più presenti e incisivi sul piano nazionale per far sì che questo passo importante sia arricchito di contenuto e che, in modo particolare, siano stanziate le risorse necessarie affinché siano effettuati quegli interventi strutturali di cui la laguna ha bisogno per poter sopravvivere».