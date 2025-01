Lavori di manutenzione straordinaria nella frazione: attenzione alle modifiche al traffico

Orbetello (Grosseto). Iniziati oggi (giovedì 16 gennaio) i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di via padre Ugo Martino di Albinia, per cui l’amministrazione comunale di Orbetello ha investito 64mila euro.

L’intervento si è reso necessario in quanto la via «presentava ormai un manto stradale in condizioni fatiscenti – fanno sapere dall’amministrazione comunale –: la strada, infatti, è soggetta a un intenso traffico veicolare da parte di residenti e non, e a un traffico di mezzi più pesanti, in quanto è presente l’area di carico e scarico merci di un importante supermercato».

Le modifiche al traffico

L’apertura del cantiere, inoltre, comporta alcune modifiche alla viabilità: dalle 8.00 del 16 gennaio fino al termine dei lavori sono istituiti in via padre Ugo Martino il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. E’ consentito il transito per raggiungere l’area di carico e scarico situata nella medesima via, dalle 8.00 alle 9.00, ai veicoli a servizio del punto vendita Coop.

Il lavoro, per cui il quadro di spesa è di circa 64mila euro, prevede, a causa delle cattive condizioni della pavimentazione stradale per alcune zone della via, fino all’incrocio con via della Pace e via Abruzzo, interventi di fresatura dello strato di conglomerato bituminoso di usura per una profondità di circa 3 centimetri, per poi procedere alla stesura del nuovo tappetino di usura: «Nell’area interessata dai cassonetti – aggiungono dall’amministrazione – sarà necessario un intervento più’ invasivo, in quanto è maggiormente deteriorata dalle tracce dei sottoservizi. In adiacenza al parco giochi sarà creato un accesso per disabili, tramite l’abbattimento delle barriere architettoniche e pavimentando l’area, attualmente sterrata, con piastrelle in pvc del tipo “Green Parc”, in modo da consentire un migliore accesso alle zone di relax, senza alterare, al tempo stesso, la permeabilità dei suoli».

«Oggi – sottolinea il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – inizia un cantiere molto importante in quanto in molti, tra residenti, lavoratori e avventori del supermercato, attendevano la messa in sicurezza di via padre Ugo Martino»

«Ringraziamo gli uffici per la consueta efficienza e l’impegno – dichiara in conclusione il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi – e inoltre, dopo un attento lavoro di mappatura degli interventi da effettuare sulle strade, sono molti quelli già avviati, quelli in fase di avvio, come nel caso di via padre Martino, e quelli che sono stati previsti e che saranno realizzati il prima possibile, compatibilmente con i tempi tecnici».