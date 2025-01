Piano strutturale e Piano operativo: c’è ancora tempo per presentare osservazioni

Monte Argentario (Grosseto). Fino al prossimo 3 febbraio è possibile presentare le osservazioni al Piano strutturale e al Piano operativo, adottati dal Consiglio comunale di Monte Argentario nelle sedute dell’8 e 19 novembre scorsi.

Scadono infatti in quella data i sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dell’avviso di adozione dei due piani.

“Tutti i soggetti interessati, singoli cittadini, istituzioni, imprese, associazioni, possono partecipare attivamente alla fase delle osservazioni, cogliendo questa opportunità per contribuire a migliorare i piani adottati, affinché rispondano in modo efficace alle reali esigenze della comunità – si legge in una nota del Comune -. Le osservazioni dovranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio e pubblicati on-line”.

La documentazione relativa ai due Piani è disponibile ai link https://109.71.238.171:32768/index.php/s/eRWeToXnDHmS238, per il Piano strutturale, e https://109.71.238.171:32768/index.php/s/tKSLjPBjmWdc2Bb, per il Piano operativo.

Tutti le osservazioni che arriveranno all’amministrazione comunale saranno esaminate da parte degli uffici competenti, dopodiché verranno portate all’attenzione del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva dei Piani.