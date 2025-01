Nuovo campo da basket, via libera ai lavori: il Comune investe 30mila euro

Orbetello (Grosseto). Via libera dell’amministrazione comunale di Orbetello al primo stralcio dei lavori che prevede un investimento di 30mila euro per la realizzazione di un campetto da basket nell’area ludica di via 8 Marzo, ad Orbetello Scalo.

L’amministrazione comunale intende riqualificare un’area pavimentata di forma rettangolare situata all’interno del verde pubblico attrezzato in via 8Mmarzo a Orbetello Scalo: «Tale area – spiegano dall’amministrazione – è priva di un’adeguata delimitazione e si trova in disuso a causa delle condizioni fatiscenti, oltre a non essere adeguatamente collegata con la viabilità e gli spazi pubblici circostanti, per questo il servizio manutenzioni del settore lavori pubblici dell’Ente è stato incaricato di procedere alla redazione di una progettazione finalizzata a rinnovare la pavimentazione esistente e migliorare la fruibilità dell’area, inclusa la realizzazione di un accesso adeguato alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche».

Il servizio manutenzioni ha effettuato i rilievi del caso e ha provveduto a redigere la progettazione esecutiva: «Che – dicono ancora dall’amministrazione –, per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, prevede l’esecuzione di interventi di rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di una recinzione lungo tutto il perimetro dell’area e di una zona di accesso che garantisca la percorrenza anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria».

«Un’area – illustra l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Orbetello, Silvia Magi – che ho personalmente proposto per la riqualificazione, in quanto quello spazio mi è sembrato idoneo per la creazione di un’area di aggregazione specificatamente dedicata ai giovani, nel caso concreto attraverso lo sport, per promuovere forme di socializzazione costruttiva delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi».

«Questo è solo il primo stralcio – sottolinea il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi –, con il secondo stralcio, poi, effettivamente il campetto da basket inizierà concretamente a prendere forma, in linea con la proposta dell’assessore Magi, con l’acquisto dei canestri regolamentari e la realizzazione di una rete di protezione tutto intorno al campo, interventi a completamento dell’opera per renderla fruibile. Il primo cantiere sarà allestito già intorno a febbraio/marzo».

«Ringraziamo i nostri uffici per l’ottimo lavoro – aggiunge in conclusione il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti –, in quanto il via libera al primo stralcio dei lavori per la realizzazione del campetto da basket di Orbetello Scalo è una prima importante risposta alla necessità di spazi pubblici dedicati alla socializzazione attraverso le attività sportive da praticare all’aperto, che va ad aggiungersi alla pista di pattinaggio di Neghelli, oggetto negli anni scorsi di un’importante riqualificazione e a cui a breve si sommerà anche il nuovo campo da calcetto, la cui realizzazione è prevista alla Spiaggetta».