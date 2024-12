Torna la Maratonina di Natale: attenzione alle modifiche al traffico

Orbetello (Grosseto). L’8 dicembre si correrà a Orbetello la 14esima Maratonina di Natale, promossa dall’Asd gruppo sportivo Reale Stato dei Presidi e il Comune di Orbetello ha predisposto delle modifiche alla viabilità per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa.

Le modifiche alla circolazione stradale interessano sia Orbetello che Orbetello Scalo.

Le modifiche al traffico

Dalle 9.30 alle 12 è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per consentire il passaggio degli atleti, nelle seguenti vie o zone: lungolago dei Pescatori, via Leopardi, piazzale Cavallotti, piazza Cortesini, corso Italia, piazza del Popolo, via della Diga (tratto centro abitato), lungolago Marinai d’Italia (compresa la pista pedonale), pista ciclo/pedonale di lungolago dei Pescatori (compreso tratto di collegamento con via della Stazione), via Bartolena, via dei Macchiaioli e via Cecioni.

Dalle 7 alle 13 sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in lungolago dei Pescatori, nel tratto compreso tra le intersezioni con via de Santis e con via Leopardi e in via Puccini.

Dalle 07,00 alle 11,00, il divieto di sosta con rimozione forzata è previsto anche in Lungolago Marinai d’Italia (tratto piazzale mulino/diga), nella sola parte centrale comprendente anche gli stalli destinati alla sosta degli autobus.

Dalle 7 alle 10 è predisposto il divieto di transito in via della Diga nel tratto adiacente il canale di collegamento tra la laguna di ponenete e la laguna di levante.