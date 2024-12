Inviare mail, prenotare una visita, attivare lo Spid: ecco gli sportelli “Pdf Magliano”

Magliano in Toscana (Grosseto). A Magliano in Toscana “c’è un punto dove il digitale è facile”. Sono stati inaugurati, infatti, gli sportelli “Pdf Magliano” di assistenza, accompagnamento e formazione per l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali per tutti i cittadini.

“L’apertura degli sportelli di facilitazione digitale – commenta Anna Lampredi, assessore con delega al sociale – non solo offrirà gratuitamente un aiuto alle persone, ma permetterà a tre giovani del territorio di fare un’esperienza lavorativa, formandosi tramite la Regione Toscana, e ottenere un attestato di facilitatore digitale di base e uno internazionale, arricchendo così il proprio curriculum vitae”.

Servizi disponibili

I cittadini, aiutati da un facilitatore, potranno, tra i tanti esempi, accedere ai servizi online del Comune, inviare mail, risolvere le problematiche legate al cellulare, attivare o consultare il fascicolo sanitario elettronico, prenotare visite ed esami, cambiare il medico di base, attivare lo Spid o la carta d’identità elettronica (Cie), compiere pagamenti online (bollette, abbonamenti).

“Nelle prossime settimane – conclude Lampredi – saranno organizzate delle giornate di informazione, al fine di migliorare la dimestichezza dei cittadini con gli strumenti tecnologici. Ultimamente, infatti, sono stati promossi incontri per spiegare la procedura di attivazione di un profilo Instagram o Facebook e a breve, venerdì 6 dicembre, sarà spiegato come muoversi sulle app ‘Toscana salute’ e ‘DoctorApp'”.

Gli orari del servizio

I Punti di facilitazione si troveranno a Magliano in Toscana, tutti i martedì e i giovedì dalle 9 alle 12, ogni mercoledì dalle 10 alle 12 e ogni venerdì dalle 16 alle 18, in via Garibaldi,12; a Montiano, tutti i martedì dalle 16 alle 18 e i venerdì dalle 10 alle 12, alla Casa della cultura in via Belvedere Santini, 11; a Pereta, tutti i giovedì dalle 9 alle 12, al circolo Arci in via Cavour, 1. Sarà possibile, inoltre, rivolgersi allo sportello online tutti i lunedì, dalle 9 alle 13, e i venerdì, dalle 14 alle 19.

Il servizio è promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Magliano, l’Arci – Comitato territoriale Grosseto, l’Auser di Magliano in Toscana e il Punto digitale facile, grazie a un finanziamento dell’Unione europea. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.regione.toscana.it oppure chiamare il numero 350.0188495 o scrivere a pdfmagliano@gmail.com.