Case Brancazzi, il Comune: “Attività programmata procede come concordato”

Orbetello (Grosseto). «L’attività programmata sta procedendo come concordato e celermente»: a dirlo è l’amministrazione comunale di Orbetello, che torna sulla questione della realizzazione della viabilità alternativa tra Case Brancazzi e Albinia.

«La Giunta del Comune di Orbetello – spiegano dall’amministrazione -, con delibera già esecutiva, ha stabilito il 27 agosto 2024, con apposito atto di indirizzo, di procedere alla realizzazione di una viabilità alternativa che consenta il collegamento diretto tra Albinia e località Case Brancazzi, superando le criticità insorte a seguito della chiusura degli attraversamenti “a raso” sulla Strada Statale 1 Aurelia».

«Successivamente – precisa l’amministrazione lagunare –, rilevata l’esigenza di procedere all’affidamento di un incarico topografico per la redazione di un rilievo plano altimetrico e servizi a esso connessi, al fine di gestire in modo propedeutico il servizio di progettazione dei lavori in oggetto, il Comune di Orbetello ha affidato apposito incarico al geometra Paolo Borselli, professionista il cui studio è situato ad Albinia. Si fa comunque presente che l’attività programmata in merito da parte del Comune di Orbetello sta procedendo come concordato e celermente in osservanza, però, dei tempi necessari fissati dalla normativa e nonostante i significativi carichi di lavoro degli uffici competenti».

«Si comunica, inoltre – aggiunge in conclusione il sindaco, Andrea Casamenti -, che nei prossimi giorni sarà organizzato un sopralluogo alla presenza del tecnico esterno incaricato dal Comune, degli uffici comunali e dei rappresentanti dell’Aeronautica Militare per verificare lo stato dei luoghi al fine della “sdemanializzazione” di un parte dell’area».