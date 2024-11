Manutenzione straordinaria per il circolo: “Diventerà la casa delle associazioni”

Orbetello (Grosseto). Con l’ultima variazione di bilancio, la Giunta del Comune di Orbetello ha destinato delle risorse straordinarie per la manutenzione degli immobili di proprietà dell’Ente, tra cui 25mila euro per gli interventi previsti per il circolo di Fonteblanda, che l’amministrazione intende mettere a disposizione delle associazioni.

«Il circolo – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi – è una struttura polivalente e funzionale che, oltre a ospitare riunioni, può essere utilizzata anche per occasioni conviviali, utili ad accrescere ulteriormente lo spirito di comunità, già molto radicato sia a Fonteblanda che a Talamone».

«Il lavoro più significativo – aggiunge il consigliere – riguarda la copertura che necessita di un intervento di rinnovo dell’impermeabilizzazione, il resto sono lavori di manutenzione che ci permetteranno di mettere l’immobile a disposizione delle associazioni sia di Fonteblanda che di Talamone, trasformando così il circolo in una vera e propria casa delle associazioni volta a promuovere la coesione sociale e le attività sia culturali che sportive»