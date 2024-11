Manutenzione straordinaria dei marciapiedi: il Comune investe 40mila euro

Orbetello (Grosseto). Approvato questa mattina, dalla Giunta del Comune di Orbetello, il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via De Amicis e via Civini a Neghelli, per una spesa prevista di circa 40mila euro.

«Il servizio manutenzioni del settore lavori pubblici – spiegano dall’amministrazione comunale di Orbetello – ha rilevato che parte dei marciapiedi in via Donatori del Sangue, all’angolo con via Edmondo De Amicis, e nella parallela, via G. Civinini, si presenta in condizioni fatiscenti, in quanto negli anni tali marciapiedi sono stati oggetto di numerose riparazioni puntuali, inerenti i sotto servizi, creando disomogeneità nel manto bitumoso e pericolosità al transito pedonale a causa della presenza di numerosi chiusini posti non in quota, rendendo pericoloso il loro attraversamento. Le cattive condizioni della pavimentazione, perciò, suggeriscono la necessità di interventi mirati».

In conseguenza di tale urgenza, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria e il relativo quadro economico di spesa: «La spesa prevista si aggira intorno ai 40mila euro – concludono dall’amministrazione comunale – e presto provvederemo ad avviare l’iter per l’affidamento dei lavori».