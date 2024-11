Nuova cabina elettrica, il Comune approva la cessione dell’area: “Servirà a prevenire guasti”

Orbetello (Grosseto). La Giunta del Comune di Orbetello ha approvato la cessione del terreno che sarà messo a disposizione di E-Distribuzione Spa per la costruzione della nuova cabina elettrica utile a potenziare la fornitura di energia sui territori di Orbetello e Monte Argentario.

«La Giunta – fa sapere l’amministrazione comunale lagunare – ha deliberato di autorizzare l’occupazione a titolo permanente, da parte di E-Distribuzione Spa, di una porzione di area di proprietà del Comune di Orbetello per la realizzazione di una doppia cabina di trasformazione e sezionamento di tipo MT/BT e MT/MT in via Giovanni Falcone, mediante rilascio di concessione amministrativa»

«La realizzazione della infrastruttura proposta – chiarisce l’amministrazione – viene presentata da E-Distribuzione Spa per la sua importanza strategica per la gestione e la distribuzione del servizio elettrico nei comuni di Monte Argentario e Orbetello, essenziale per la modernizzazione delle reti esistenti e per soddisfare le crescenti esigenze energetiche della zona, assicurando una maggiore continuità e sicurezza del servizio».

«Questa amministrazione – concludono gli amministratori lagunari – è favorevole al miglioramento della rete di distribuzione dell’energia elettrica a servizio della popolazione di Orbetello e condivide la finalità di raggiungere una maggiore continuità al servizio elettrico, soprattutto per prevenire guasti accidentali in occasione del carico estivo legato alla presenza di turisti, per questo è stata approvata in tempi brevi la cessione della porzione di area di proprietà comunale necessaria alla realizzazione dell’impianto»