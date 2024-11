Sociale: dal Comune 20mila euro in più per quattro iniziative

Magliano in Toscana (Grosseto). Sono ben 20.440 euro le risorse del fondo di solidarietà destinati dalla Giunta comunale di Magliano Toscana a vari servizi, in ambito sociale, per aiutare i cittadini.

Nel dettaglio, sono quattro le attività gratuite che il Comune, dopo un confronto con i servizi sociali, ha messo in campo: i corsi di preparazione al conseguimento della patente, i corsi di lingua italiana, l’attività di doposcuola e l’aiuto alle famiglie per la permanenza dell’anziano nel nucleo familiare.

“Questo intervento – spiega Anna Lampredi, assessore al sociale del Comune di Magliano in Toscana – va a sostegno degli anziani, della genitorialità fragile e, in generale, di tutta la nostra comunità. Siamo felici di poter supportare tutte quelle persone, come gli anziani, che spesso vengono isolati dalla famiglia per via degli impegni lavorativi; così come tutte le persone che devono far fronte alle esigenze dei figli ma non hanno la patente per potersi muovere liberamente. Infine i corsi di lingua italiana e l’attività di doposcuola, fondamentali per supportare in ogni modo possibile i vari nuclei familiari”.

Si tratta di corsi gratuiti che hanno, come nel caso del corso per l’acquisizione della patente, un numero massimo di iscrizioni che, in questo caso, è di dieci persone. L’attività di doposcuola, invece, sarà portata avanti per un giorno alla settimana, mentre l’aiuto alle famiglie per la permanenza dell’anziano consiste nell’erogazione di un contributo che servirà a coprire l’assistenza nei periodi di assenza del soggetto incaricato a prendersi cura dell’anziano.

A queste attività è possibile affiancare anche il servizio di accompagnamento ai corsi di guida, ai corsi di lingua italiana e al doposcuola, grazie alla disponibilità dell’Auser, tramite una convenzione fatta tra la stessa associazione e il Comune di Magliano in Toscana.

Per informazioni: www.comune.maglianointoscana.gr.it.