Via libera all’installazione del fontanello dell’acqua: la Giunta approva il progetto esecutivo

Orbetello (Grosseto). La Giunta del Comune di Orbetello ha approvato, nei giorni scorsi, il progetto esecutivo per la realizzazione del fontanello dell’acqua che sarà realizzato in via Nizza a Talamone, per cui prevede una spesa, già finanziata, di 25mila euro.

«L’amministrazione comunale, negli anni – spiegano dal Comune di Orbetello –, ha messo a disposizione della cittadinanza un’acqua di qualità mediante la realizzazione di sei strutture sul territorio comunale per la distribuzione di acqua pubblica per permettere l’approvvigionamento di acqua potabile a km 0 e la riduzione degli imballaggi nella distribuzione in bottiglia, favorendo inoltre la popolazione a comportamenti ecologici e virtuosi. E’ in questo quadro che si inserisce la prossima realizzazione della struttura prevista a Talamone, che sarà realizzata in via Nizza».

La spesa prevista per la realizzazione del progetto è pari a 25mila euro ed è stata già finanziata; l’area in oggetto è di proprietà comunale ed è porzione di un lotto stradale utilizzato per il traffico pedonale e adiacente a un ampio parcheggio limitrofo, facilmente agibile per la manutenzione e l’approvvigionamento (carico e scarico) da parte dei cittadini.

L’impianto sarà realizzato, per erogare acqua potabile trattata dalla rete idrica cittadina, refrigerata piatta e refrigerata gassata a pagamento, da uno dei due punti di erogazione.

Il fontanello eroga acqua a temperatura ambiente, liscia o gassata. L’apparecchiatura è composta dai seguenti elementi disposti in serie:

gruppo di ingresso dell’acqua con prefiltro,(collegato all’ acquedotto cittadino);

sistema di trattamento tipo coilwater serie numero (composto da filtro a carbone attivo, secondo filtro meccanico, sistema di disinfezione con lampada a raggi uv);

gruppo di frigo-carbonazione tipo serie nfcds.

Sotto al vano di erogazion,e si trovano i pulsanti per la richiesta dell’acqua nelle diverse tipologie, identificati da un’apposita targhetta descrittiva. Tra i pulsanti e la targhetta deve essere presente una spia per la segnalazione del corretto funzionamento dell’impianto.

Sul lato destro della carpenteria sono presenti gli elementi del sistema di pagamento: