Una nuova recinzione per il campo sportivo: il Comune investe oltre 23mila euro

Orbetello (Grosseto). Approvato in Giunta il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della recinzione del campo sportivo di Orbetello Scalo, che prevede un investimento complessivo di 23mila e 500 euro.

«La recinzione che circonda il campo sportivo in località Orbetello Scalo – rende noto l’amministrazione comunale lagunare – si trova in condizioni fatiscenti e con un lato che, a causa di cedimenti subiti nel tempo, risulta caduta e in parte rimossa per non costituire pericoli, pertanto necessita di un intervento di manutenzione lungo tutto il perimetro della recinzione esistente e di ripristino per le parti preesistenti cadute».

Ecco gli interventi da realizzare: