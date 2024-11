Nuova illuminazione per il campo sportivo: il Comune investe quasi 30mila euro

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello ha affidato i lavori per la sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo “Ottorino Vezzosi”, un intervento di manutenzione straordinaria che avrà un costo complessivo previsto di 29.402 euro.

«L’impianto esistente presso il campo sportivo di Orbetello per l’illuminazione del campo di gioco – fa sapere l’amministrazione comunale – presenta numerosi corpi illuminanti spenti, rendendo inutilizzabile l’impianto sportivo nelle ore serali, soprattutto in vista di attività serali e pomeridiane invernali. Dai sopralluoghi eseguiti, è stato rilevato che non è un difetto elettrotecnico o guasto impiantistico legato alle condutture o altre parti attive di impianto, ma semplicemente una situazione derivante dal fatto che i fari hanno progressivamente smesso di funzionare per naturale ciclo vita delle apparecchiature, che risultano ormai vetuste».

«E’ stato deciso di procedere a un intervento di manutenzione straordinaria – prosegue l’amministrazione – tesa a ripristinare il livello di illuminazione preesistente mediante la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi apparecchi a tecnologia led, mediante di un intervento di manutenzione straordinaria. Dalle valutazioni tecniche eseguite d’ufficio e dai calcoli teorici illuminotecnici sviluppati, è stato è stata valutata la possibilità di sostituire gli apparecchi esistenti con nuovi fari a tecnologia led, impiegando 24 fari proiettori da 600 w cadauno montanti sulle 4 torri faro».

«Il lavoro consisterà quindi – concludono dall’amministrazione – nello smontaggio dei proiettori esistenti, nel loro smaltimento, nella fornitura e nella posa in opera di proiettore per ambienti sportivi tipo Draco EVO o similare a pannelli led 600 W, compreso il montaggio e l’ancoraggio sulle torri esistenti, mediante l’ausilio di piattaforme o sistemi a cestello, il cablaggio alla linea esistente in derivazione dalle cassette di alimentazione in testa alla torre faro e il loro orientamento secondo i punti di calcolo illuminotecnico».