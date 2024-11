Modifiche alla viabilità del quartiere: ecco le novità

Orbetello (Grosseto). Giovedì 7 novembre cambia la viabilità di via De Amicis, la via della scuola elementare di Neghelli, che diventa a senso unico, ma è previsto un periodo sperimentale per verificare gli effetti dei nuovi flussi di traffico.

«Tale modifica – spiega il Comandante della Polizia municipale di Orbetello, Carlo Poggioli – è stata apportata per la necessità di risolvere alcune problematiche relative al traffico pedonale e veicolare, con particolare riferimento alla volontà di decongestionare i relativi flussi all’entrata e all’uscita degli scolari dal plesso scolastico posto al civico 26/28 della via e di realizzare un posto di carico/scarico merce a servizio delle attività commerciali presenti nelle vicinanze. Naturalmente, abbiamo ritenuto di adottare un giusto periodo sperimentale per verificare gli effetti della modifica della viabilità».

Ecco come cambia la viabilità in via De Amicis, dal 7 novembre, attraverso il posizionamento della relativa segnaletica:

senso unico di marcia , con direzione consentita da via Donatori del sangue a via Trento e via Gorizia;

, con direzione consentita da via Donatori del sangue a via Trento e via Gorizia; lungo il lato sinistro, secondo il senso unico di marcia, tra la postazione dei cassonetti e via Civinini è istituita, nei giorni feriali, un’area di carico/scarico con sosta massimo di mezz’ora ed esposizione del disco orario;

obbligo di direzione a dritto o svolta a destra nella complanare di via Donatori del sangue, nel tratto di strada compreso tra i civici 32/A e 32/D;

nella complanare di via Donatori del sangue, nel tratto di strada compreso tra i civici 32/A e 32/D; obbligo di svolta a sinistra in via Civinini all’altezza dell’intersezione con via De Amicis;

in via Civinini all’altezza dell’intersezione con via De Amicis; obbligo di svolta a sinistra in via Gorizia all’intersezione con via Neruda;

in via Gorizia all’intersezione con via Neruda; obbligo di direzione a dritto o svolta a sinistra in via Neruda all’intersezione con via Gorizia;

in via Neruda all’intersezione con via Gorizia; obbligo di svolta a destra in via Trento all’intersezione con via De Amicis;

in via Trento all’intersezione con via De Amicis; dare precedenza in via De Amicis all’intersezione tra via Gorizia e via Trento;

in via De Amicis all’intersezione tra via Gorizia e via Trento; divieto di fermata sul lato destro di via Etruria dal civico 4 con direzione di marcia verso via Donatori del sangue.

Dalle 7.00 del 7 novembre fino al termine dei lavori, divieto di sosta dallo stallo riservato ai diversamente abili fino all’intersezione con la strada privata, lato scuola.