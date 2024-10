Intervento straordinario di derattizzazione nelle frazioni: ecco le vie interessate

Orbetello (Grosseto). Da lunedì 4 novembre, in alcune aree di Fonteblanda e Albinia partirà un intervento straordinario di derattizzazione predisposto dal Comune di Orbetello su ordinanza del sindaco.

L’amministrazione comunale di Orbetello fa sapere di aver predisposto trattamenti straordinari di derattizzazione a Fonteblanda, nell’area sterrata all’incrocio tra via delle Mortella e via del Leccio, e nell’area adiacente alla postazione in via delle Tamerici, accanto al giardino della parrocchia, e ad Albinia, nell’area sterrata adiacente all’ex consorzio, in via Maremmana.

I trattamenti saranno effettuati dalla ditta incaricata del servizio a partire dalle prime ore della mattina di lunedì 4 novembre, fino a fine esecuzione, prevista per l’8 dicembre compreso.

La ditta provvederà alla puntuale individuazione, per quanto di sua specifica competenza, delle zone su cui effettuare l’intervento e le aree interessate saranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili.

In via del tutto precauzionale, il Comune invita i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette, per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti.