Lavori pubblici, il Comune investe oltre 70mila euro: gli interventi previsti

Orbetello (Grosseto). La giunta del Comune di Orbetello ha deliberato investimenti per oltre 70mila euro in lavori pubblici tra l’approvazione del progetto esecutivo della manutenzione straordinaria di via padre Ugo Martino ad Albinia e l’approvazione del progetto esecutivo per il montaggio delle nuove pale del mulino di Orbetello, che dovrebbe partire già dalla prossima settimana.

64mila euro è la spesa prevista per l’intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via padre Ugo Martino: «La via – fanno sapere dall’amministrazione comunale – presenta il manto stradale in condizioni fatiscenti, in quanto la strada è soggetta a un intenso traffico veicolare da parte di residenti e non, e a un traffico di mezzi più pesanti, in quanto è presente l’area di carico e scarico merci di un importante supermercato. Le cattive condizioni della pavimentazione stradale per alcune zone della via sino all’incrocio con la via della Pace e via Abruzzo suggeriscono interventi di fresatura dello strato di conglomerato bituminoso di usura per una profondità di circa 3 centimetri, per poi procedere alla stesura del nuovo tappetino di usura in conglomerato bituminoso.

Nell’area interessata dai cassonetti sarà necessario un intervento più invasivo, in quanto maggiormente deteriorata dalle tracce dei sottoservizi. In adiacenza al parco giochi sarà creato un accesso per disabili, tramite l’abbattimento delle barriere architettoniche e pavimentando l’area, attualmente sterrata, con piastrelle in pvc del tipo “Green Parc” in modo da consentire un migliore accesso alle zone di relax, senza alterare, al tempo stesso, la permeabilità dei suoli».

Salvo imprevisti, inoltre, la prossima settimana è programmato l’inizio del montaggio delle nuove pale del mulino di Orbetello, realizzate artigianalmente da un falegname locale: «Il costo complessivo del progetto esecutivo – illustrano dall’amministrazione – è pari a 9800 euro e il montaggio sarà effettuato da maestranze qualificate con un intervento di edilizia “in fune” in quanto l’ubicazione del Mulino e il ristretto basamento perimetrale non consentono l’installazione di ponteggi».

«Ringraziamo l’ufficio lavori pubblici dell’Ente – commenta il consigliere delegato Roberto Berardi, in conclusione – per la disponibilità, la professionalità e l’efficienza».