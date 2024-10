Nascono due Punti di facilitazione digitale: ecco dove e i servizi offerti

Monte Argentario (Grosseto). Si inaugurano ufficialmente i Pdf, Punti di facilitazione digitale, per il Comune di Monte Argentario, in due sedi: a Porto Santo Stefano, nel locale della Croce Rossa, in via Baschieri 12, ed a Porto Ercole, sempre nei locali della Cri, in via dei Molini.

Il taglio del nastro è fissato per venerdì 18 ottobre alle 10 nella sede di Porto Santo Stefano e alle 11.30 a Porto Ercole.

L’iniziativa rientra nel progetto Tech&Learn, finanziato dalla Regione Toscana e gestito da Wav-e, impresa sociale di Grosseto, in partenariato con il Comune di Monte Argentario e con la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, e si inserisce nel piano della Regione per il sostegno ai cittadini nello sviluppo di competenze digitali di base, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che ha difficoltà ad accedere ai servizi online.

I facilitatori digitali di Wav-e sono a disposizione dei cittadini per semplificare l’accesso ai servizi di interazione con la Pubblica Amministrazione, quali Spid, Pec, pagamento di bollettini online e molti altri.

I Punti di facilitazione sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 16.00 alle 18.00.