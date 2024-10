L’anagrafe torna nelle frazioni: una postazione mobile sarà presente nelle piazze principali

Orbetello (Grosseto). L’anagrafe tornerà nelle frazioni con un incaricato che sarà a disposizione della cittadinanza con una postazione mobile che sosterà nelle piazze principali dei centri abitati.

Il servizio anagrafe torna nelle frazioni grazie al nuovo servizio del Comune di Orbetello, che sarà attivo ogni mercoledì, a partire dal 16 ottobre: un funzionario sarà nelle piazze principali dei centri abitati insieme a un agente di polizia municipale per fare servizio di sportello (raccolta richieste, informazioni ecc.).

Gli orari

L’orario sarà dalle 9 alle 9.30 a Talamone, dalle 10 alle 11 a Fonteblanda e dalle 11.15 alle 12.15 ad Albinia, nelle piazze principali delle frazioni, tutti i mercoledì.

«Ringraziamo gli uffici – dicono dall’amministrazione comunale – per aver riattivato un servizio che porta l’Ente più vicino ai cittadini. Un’iniziativa importante, in quanto pensata particolarmente per le fasce più deboli della popolazione, i nostri anziani per esempio, che hanno maggiore difficoltà negli spostamenti».