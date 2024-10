Laguna, Berardi: ” Effettuate tutte le analisi necessarie a garantire la salute delle persone”

Orbetello (Grosseto). «La laguna è un sito costantemente monitorato e, solo da parte del Comune, nel periodo dell’emergenza sono stati effettuati oltre 60 campionamenti per escludere la presenza di tossine bioaccumulabili potenzialmente dannose per la salute di cittadini e turisti”: a dirlo è il consigliere delegato alla laguna del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi.

«Con gli strumenti che Comune, Cts e Regione avevano a disposizione – chiarisce Berardi –, sono stati effettuati tutti i controlli e tutte le analisi utili a garantire la balneabilità delle acque e la salute pubblica in generale. Arpat, Capitaneria di Porto e Comune di Orbetello, con il supporto della stessa Arpat, hanno effettuato analisi continue, come abbiamo ampiamente reso noto, rispetto al supporto tecnico disponibile. Nel corso del tempo i risultati delle analisi hanno evidenziato, per quanto riguarda il fitoplancton, l’assenza, a livelli tossicologici significativi, di microrganismi potenzialmente produttori di tossine bioaccumulabili, sia in laguna, che nel canale Ansedonia, che nel tratto di mare adiacente e a nord ovest del canale stesso, nella spiaggia di Feniglia».

«Come ci è stato richiesto in via precauzionale – aggiunge il consigliere delegato –, abbiamo chiesto ad Arpat un monitoraggio dell’aria per escludere che i livelli di idrogeno solforato, sprigionato dai fenomeni distrofici, potessero aver raggiunto livelli di criticità. Il laboratorio mobile è stato posizionato in zona porto e ha escluso, anche in quel caso, qualsiasi rischio per la salute delle persone».

«Ultimo e più importante punto riguarda le acque di balneazione – conclude Berardi – che, per tutto il periodo emergenziale, Arpat ha monitorato costantemente effettuando prelievi settimanali invece che ogni 15 giorni, come sarebbe stato previsto dal protocollo. L’aumento delle campionature sulle acque del nostro mare è stata espressamente richiesto in sede di Coc, convocato e rimasto operativo durante tutta l’emergenza, dal sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, che si è operato, insieme al resto dell’amministrazione e all’ufficio della protezione civile dell’Ente, per garantire una rapida risoluzione della crisi e proteggere la salute di cittadini e turisti».