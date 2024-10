Cessione di un terreno al Comune, il sindaco: “Risolviamo vicenda che va avanti da 40 anni”

Orbetello (Grosseto). Lunedì prossimo, in Consiglio comunale, si discuterà la proposta di cessione da parte dei proprietari all’Ente di un terreno di oltre 10mila metri quadri situato in via Raffei ad Albinia: una vicenda che si conclude dopo oltre 40 anni.

Sarà il punto 5 all’ordine del giorno dell’assise consiliare che, con molta probabilità, porterà alla conclusione positiva di una vicenda che si trascina da 40 anni: «Lunedì in Consiglio comunale – chiarisce il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – approveremo la cessione all’Ente di un terreno, una vicenda che si protrae da moltissimi anni e che la nostra amministrazione si è impegnata con successo a risolvere».

«L’area – dichiara ancora il sindaco – è quella dove di solito si svolgono le sagre ed è contesa con i proprietari da decenni. Finalmente questa amministrazione è riuscita a trovare un accordo che chiude tutto e trasferisce, dopo la verifica dei dati, la proprietà dell’area al Comune di Orbetello che, finalmente, potrà programmare degli investimenti per valorizzarla».

La proposta di deliberazione è stata inserita nella discussione del Consiglio comunale che si terrà lunedì 14 ottobre.