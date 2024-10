Pulizia delle strade: in arrivo la spazzatrice di ultima generazione

Orbetello (Grosseto). Novità nella gestione dei rifiuti nel comune di Orbetello.

Dopo l’attivazione del nuovo servizio avvenuto agli inizi del mese di settembre, entra in funzione una nuova macchina spazzatrice di ultima generazione per gli interventi di pulizia e lavaggio di strade, marciapiedi e arredi urbani del comune capoluogo e dei centri periferici.

Il nuovo mezzo, che sarà utilizzato da Sei Toscana, è dotato di due spazzole anteriori e un’idropulitrice con lancia ad altra pressione, che permetterà di intervenire anche sugli arredi urbani più difficili da raggiungere. La macchina, oltre al normale ciclo di aspirazione, svolge in contemporanea anche il lavaggio e l’igienizzazione della superficie stradale, evitando quindi il sollevamento di polveri durante il ciclo di lavorazione. La nuova spazzatrice, inoltre, è a basso impatto ambientale grazie al contenimento delle emissioni.

“Si tratta di un investimento per innalzare ancora di più gli standard di pulizia e decoro delle nostre strade – spiega l’assessore all’ambiente Luca Minucci –. Questo intervento si colloca all’interno di un quadro più ampio di iniziative pensate per dare via a quella visione ben chiara che abbiamo, come amministrazione comunale, di spazi urbani ben curati e puliti. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno avviati i lavori del nuovo centro di raccolta che rappresenterà un plus strategico per tutto il nostro territorio”.

Si è infatti tenuto l’incontro fra l’assessore Minucci, i tecnici di Sei Toscana e la ditta individuata, tramite una gara, che svolgerà i lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta comunale in località Le Topaie.

L’intervento, finanziato con i fondi Pnrr, dovrebbe concludersi entro la fine di giugno prossimo e permetterà al Comune di Orbetello di dotarsi finalmente di questa struttura strategica a supporto dei servizi di igiene urbana.

Foto di repertorio